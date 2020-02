Instagram: GIF per rispondere alle Storie

Ora Instagram permetterà di rispondere alle Storie degli utenti anche attraverso le GIF animate. Una mania quella delle GIF che impazza sempre di più nei social, dalla messaggistica ai commenti.

Instagram: il via alle GIF per rispondere alle Storie

Dunque, non più soltanto emoticons o comuni messaggi, la possibilità di interagire con le Storie su Instagram si allarga anche alle buffe e divertenti GIF animate. Occorrerà aggiornare Instagram alla nuova versione da Google Play per disporre di questa nuova facoltà in merito alle GIF. Dunque, grazie all’ultimo aggiornamento dell’app attuato sui dispositivi Android, gli utenti avranno la possibilità di rispondere alle Storie di coloro che seguono scegliendo tra le numerose GIF selezionabili su GIPHY. Un campionario ricco e vasto con cui scegliere l’animazione più adatta alla risposta scelta.

Ad annunciare questo incremento, col quale Instagram permetterà di rispondere alle Storie con le GIF è stata la stessa società sul proprio profilo Twitter, con un cinguettio. Un piccolo passo di aggiornamento, dunque, in questo mondo social in costante mutamento e sempre in crescita e sviluppo, pronto ad andare in direzione delle tendenze di chi vuol diventare influencer e di chi vuol interagire con presunti o aspiranti tali. Non resta che aggiornare l’ app e godervi le animazioni buffe e goliardiche delle GIF su Instagram per comunicare con amici, influencer ed esibizioniste/i di turno nelle loro Storie.

