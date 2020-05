Instagram storie: come programmarle

Molti non sanno che su Instagram i post e le stories possono essere anche programmati. Di default le instagram storie e i post non sono infatti stabiliti, ma esistono metodi per poter programmare le proprie attività sul social.

Instagram storie: programmare i post sul social

Il social acquisito da Zuckerberg si basa sull’immediatezza della condivisione, ma sostanzialmente una programmazione di post e stories potrebbe anche giovare alla propria attività. Se pensate che ad esempio i fusi orari possono giocare su una fetta di utenza importante, ad esempio un post pubblicato di mattina non raggiungerà un pubblico statunitense o orientale. Oppure, semplicemente volete iniziare a postare alle 8 di mattina, restando però tranquillamente a dormire. Potete dunque usare dei servizi che permettono di programmare post e instagram storie. Uno di questi è Later. Scopriamo come usarlo.

Programmare attività su Instagram con Later

Ovviamente, bisogna considerare che questa strategia di condivisione conviene a chi ha un account instagram professionale o molto seguito dai followers. Later è un servizio a pagamento che offre un piano gratuito con una serie di limiti con cui però si riesce a gestire la situazione, almeno per fare qualche prova. Gratuitamente, infatti, sarà possibile gestire un solo social network e programmare fino a 30 condivisioni al mese, quanto basta per un utente normale che vuole spalmare le foto della vacanze su più giorni senza dover intervenire quotidianamente. Una volta che avrete effettuato l’iscrizione al servizio, potete scegliere il piano base senza costi aggiuntivi, dopo sarà sufficiente collegare il vostro account Instagram a quello di Later e iniziare subito a programmare le condivisioni. Potete usare il servizio, sia tramite Android che iOS, oppure attraverso dispositivo fisso, con l’uso del google drive o dropbox per trasferire i contenuti o semplicemente passandoli dal vostro desktop o le vostre cartelle, insomma. Per programmare le instagram storie sarà necessario attuare un piano mensile da 7 euro, mentre per 30 post mensili è sufficiente il piano gratis.

