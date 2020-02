Instagram: suggerimenti su chi smettere di seguire

Instagram aggiunge l’ opzione smetti di seguire, elencandoci i contatti con cui interagiamo meno sulla piattaforma. Un modo, dice Instagram, di farci avere relazione solo con ciò che più ci aggrada.

Instagram: arriva l’opzione “smetti di seguire”

Instagram, si sa è il social del momento, la meta ambita dagli aspiranti influencer, la vetrina giusta per mettersi in posa e quindi in vista, dinnanzi ad un bello scenario o semplicemente esibendo le proprie grazie in costume o bikini e cercare la facile popolarità. Il social in cui il seguito è la cosa che conta più di ogni cosa e tantissimi (e perlopiù tantissime) avallano ogni sistema esibizionistico per ottenere tale seguito. Ma da oggi Instagram non ci suggerisce soltanto chi seguire per incrementare la nostra rete di contatti e di interessi da sbirciare, bensì avalla anche l’opzione “smetti di seguire”, per ripulire contatti con cui interagiamo meno.

Come fare a smettere di seguire qualcuno su instagram?

Nulla di più semplice, basta andare sul profilo della persona e cliccare sulla spunta segui, una volta apertosi un pannello noteremo la dicitura “non seguire più“. Per rinfrescarci la memoria e velocizzarci il compito si prenderà la briga Instagram stesso, mostrandoci una carrellata di persone che, data la poca interazione con i loro profili (in pratica coloro a cui non mettete mai un like o un commento), potremmo fare a meno di continuare a seguire. Ricordiamo, inoltre che Instagram ha fatturato oltre 20 miliardi di dollari nel 2019 grazie ai suoi utenti.

