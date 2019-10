Integratore tossico per pura caffeina allerta in Italia, marca e caratteristiche

È scattata un’allerta europea per integratore alimentare contenente caffeina purissima in polvere venduto su internet dalla New Parma Nutrition, il Ministero della protezione dei consumatori tedeschi dichiara: basta un cucchiaino per diventare mortale.

Integratore tossico: andiamo a vedere esattamente di quale prodotto stiamo parlando

È allarme rosso europeo, il NRW Centre for Health, LZG.NRW di Munster Germania ha segnalato in tutta Europa, anche in Italia, la vendita di un prodotto classificabile anche come integratore alimentare via internet un prodotto classificabile anche come integratore alimentare, denominato Caffeina 100% -HCL, il produttore tedesco ha già richiamato il prodotto.

Questo integratore è venduto in lattina da 150 grammi per 80 dosi e analizzato in Germania e contiene una sostanza altamente tossica utilizzata come brucia grassi. Mancano però le istruzioni per il dosaggio ed è difficile trovare la dose giusta della polvere e cioè quella che metta a repentaglio la salute di chi l’assume.

Il cucchiaino è un metodo sbagliato, il misurino che si trova nella confezione prende 6 grammi di caffeina, da dire che già con un grammo di caffeina pura porta intossicazione, ed i seguenti sintomi, tra cui: attacchi epilettici, tachicardia, vomito, diarrea, torpore, delirio, disturbi dell’udito, visione offuscata e disorientamento. Una volta che ci si è intossicati con una dose letale non ci sono antidoti per porre rimedio.

Questi prodotti sono usati specialmente dai giovani, hanno effetti stimolanti e dimagranti e per questo si chiede ai genitori e figli di fare molta attenzione ad usare e come usare questi prodotti, anche perché vengono venduti su internet con tutta tranquillità e chiunque può acquistarli.

