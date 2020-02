Integratori contro il coronavirus, nessuna certezza, ecco di cosa si tratta

Il coronavirus ha creato in Italia una situazione di allarmismo totale. Mascherine e igienizzanti a prezzi assurdi, nelle farmacie e nei supermercati non si trovano. Ma un altro aspetto che preoccupa e sta girando sul web negli ultimi giorni è la vendita di integratori prodotti contro il coronavirus.

Integratori per combattere il coronavirus: nessuna certezza

Altroconsumo ha lanciato un appello ai cittadini che invita tutti a segnalare la commercializzazioni di questi prodotti “integratori per combattere il coronavirus” che non hanno nessuna efficacia.

Gli integratori sono un preparato a base di: curcuma, vitamina C, papaya fermentata, olio di origano. Ma gli integratori non sono l’unica cosa che preoccupa c’è una corsa spasmodica alla ricerca di disinfettanti per ambienti che aiutino a bloccare il virus.

Altroconsumo ha esaminato alcuni esempi di prodotti che si presentano per eliminare il coronavirus, integratori e dispositivi ingannevoli, una vera e propria speculazione con prezzi ritoccati al rialzo.

A tal proposito si consiglia di segnalare ogni prodotto in modo da valutare l’effettiva efficienza e soprattutto evitare di essere truffati e acquistare un prodotto che non ha nessuna efficacia sul coronavirus.

Nello specifico è stato posto in vendita un integratore che ha una base di olio di origano e viene sponsorizzato per combattere il coronavirus. Dai test effettuati nessuna efficacia è stata dimostrata e questo vale anche per gli integratori in vendita sul web a base di papaya fermentata, curcuma, vitamina C e liquirizia. Insomma, fate molta attenzione e non cadete in trappola ai prodotti sponsorizzati sul web. Il Coronavirus è un virus sconosciuto, allo studio non c’è ancora un vaccino per combatterlo. Quindi, non vi fate prendere dall’ansia e dalla preoccupazione, segnalate i prodotti che trovate sul web sul sito di Altroconsumo.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube