Inter, infortunio Sanchez: quando rientra?

Tegola Inter, per il suo nuovo acquisto, Alexis Sanchez, fattosi male durante il match della sua nazionale, il Cile, contro la Colombia, in uno scontro di gioco col calciatore juventino Juan Cuadrado.

Inter, infortunio Sanchez: il possibile scenario per il suo recupero

Per l’infortunio di Alexis Sanchez che sta tenendo in allarme il mondo Inter, oggi 15 ottobre sono previsti gli esami strumentali. Sono state, tuttavia, poco rassicuranti le parole del Commissario Tecnico del Cile, Rueda, ma oggi finalmente l’Inter scoprirà l’entità dell’infortunio di Alexis Sanchez. Infortunio rimediato nell’amichevole di Alicante contro la Colombia, stesso match in cui ha alzato bandiera bianca, sempre per infortunio, un altro calciatore della nostra Serie A, il bomber dell’Atalanta, Duvan Zapata. Mentre si pronosticano, circa 15 giorni di stop, dal Cile arrivano indicazioni non rassicuranti, in merito alla lussazione alla spalla, pensando ad uno stop più lungo, ma in casa Inter si pensa ad una soluzione di rimpiazzo, con il giovane Salvatore Esposito dell’Under 17. Ma ancora ci sarebbe da capire per quanto tempo l’Inter dovrà fare a meno della sua ala d’attacco, Alexis Sanchez.

Inter, infortunio Sanchez e non solo: allerta in vista del Sassuolo

Non sarà solo l’infortunio di Sanchez a tenere in allerta l’infermeria dell’Inter in vista del prossimo match, di sabato sera, contro il Sassuolo, ma sono out anche Sensi e D’Ambrosio, giocatore jolly, assai prezioso, per l’economia della difesa dell’Inter di Antonio Conte, in questo inizio di stagione. Una bella gatta da pelare per Conte, in vista di risollevarsi dopo la doppia sconfitta tra Barcellona e big match con la Juve, da lasciare alle spalle.

