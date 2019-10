Inter news: Conte polemico in conferenza stampa

Inter news pepate per l’ambiente nerazzurro, il tecnico Antonio Conte si è presentato in queste ore alla conferenza stampa nella vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund, da disputare mercoledi 23 ottobre, alle ore 21, in quel di San Siro. Una domanda ha fatto un po’ stizzire l’allenatore. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Inter news: Conte risponde pungente ad un giornalista

Che Antonio Conte sia uno sanguigno lo si sa fin dai tempi in cui era ancora calciatore, ma evidentemente in questo periodo la pressione febbrile che sente all’Inter potrebbe giocargli qualche brutto scherzo anche nelle risposte un po’ piccate in sala stampa. Ecco cosa è accaduto, stando alle ultime inter news, nella conferenza stampa che Conte ha tenuto in vista del match contro il Borussia Dortmund.

Interpellato sulle difficoltà di Lazaro nel suo centrocampo a cinque, l’allenatore nerazzurro ha risposto seccato al giornalista: “Lazaro da esterno alto in un 3-4-2-1? Ti ringrazio del consiglio, darò anche a te consigli su qualche pezzo da scrivere (ride, ndr)”. Il tecnico ha poi ribadito: “È stato acquistato come esterno in un 3-5-2, visto che ci ha giocato più volte anche nell’ Hertha Berlino. Dobbiamo avere pazienza e fiducia in lui, noi la abbiamo e la chiedo anche a voi”.

Un Antonio Conte sarcastico, dunque, un pochino indispettito dalla pressione mediatica o già pepato in vista del match che potrebbe valere una fetta di stagione, per il passaggio del turno in Champions League?

Solo il campo potrà dircelo e svelarci quali saranno gli umori di Antonio Conte, alla fine della terza giornata di Champions, nelle prossime Inter news.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062