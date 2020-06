Interessi mutuo prima casa senza proroga, cos’è successo? Tra sospensioni, proroghe e differimenti nel susseguirsi dai decreti in questi mesi, qualcosa è sfuggito. Sarà stata sicuramente una dimenticanza, gli interessi passivi sono rimasti fuori alla fine della deducibilità sui mutui contratti per l’acquisto della prima casa o per la costruzione dell’abitazione principale.

Interessi mutuo prima casa: seri problemi per i contribuenti

La mancanza di proroga degli interessi passivi sul mutuo prima casa può creare seri problemi ai contribuenti che, si trovano a fare i conti, senza nessuna colpa, con le scadenze rilevanti sotto l’aspetto economico.

Questo significa, che l’esistenza dei termini perentori scaduti, fa perdere sempre la detrazione, questo è dovuto al rallentamento e il blocco per causa Covid-19. Nasce l’obbligo di sospensione, in analogia quanto fatto per le scadenze delle imposte dirette.

Questo meccanismo può portare ad un contenzioso senza precedenti, basato sull’impossibilità concreta di rispettare i termini di legge da parte del contribuente.

Interessi detraibili nel modello 730

Gli interessi passivi sul mutuo rappresentano il costo del denaro dovuto per il prestito concesso delle banche con una finalità specifica: acquisto casa.

Gli interessi passivi rappresentano un costo per il contraente del contratto di mutuo, ma è possibile portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) nel quadro E.

La detrazione spettante è del 19% del costo sostenuto per un tetto massimo di euro quattromila euro; in caso si comproprietà non può superare i duemila euro a testa.

Se il contratto di mutuo è cointestato e il coniuge è fiscalmente a carico, chi effettua il pagamento del mutuo, può fruire delle detrazioni in totale (per entrambe le quote di interessi passivi).

