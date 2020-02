Internet casa: come fare per difendersi senza cadere nelle trappole

Oggi chiunque vi viene a proporre un contratto internet casa, non scende mai sotto ad un costo minimo di 27 euro/mese. Bisogna fare sempre attenzione prima di firmare e leggere bene quello che si sta firmando.

Andiamo a vedere bene come fare per difendersi e cercare di non cadere in nessuna trappola

La prima cosa da fare è che quando si firma un contratto bisogna leggerlo prima, di solito i contratti a costi più bassi vi vincolano a firmare un contratto che non potete rescindere per un tempo minimo di 24 mesi arrivando a volte fino a 48 mesi. Bisogna fare attenzione su due voci che possono incidere sulla tariffa, il costo di attivazione e il costo del modem.

Costo di attivazione e modem hanno un costo, fate attenzione perché dovrebbe essere compreso nel canone mensile.

Il vincolo non vieta di cambiare offerta, sia per migrazione o per passare da un altro gestore, ma comporta la forzatura a pagare dei costi. Nel caso di recesso prima dei termini da contratto, si dovranno pagare le residue rate relative all’attivazione.

Altra attenzione da fare è quella che riguarda la disdetta, più delle volte è pari a 25,00 euro. La legge Bersani è venuta a favore del consumatore abolendo questa penale in caso di recesso anticipato.

Gli operatori hanno l’obbligo di avere trasparenza verso il consumatore scrivendo molto chiaramente le eventuali penali in caso di disattivazione. In caso di disdetta il modem va restituito, il rischio è una sanzione.

Per fare una disdetta è semplice, basta una raccomandata con ricevuta di ritorno minimo 30 giorni prima della scadenza del contratto dove se ne spacifica il motivo. In caso di recesso anticipato di una linea in fibra ottica rispetto ad una linea ADSL si spende di meno. Mentre per una migrazione la situazione è al contrario, per una migrazione in fibra ottica si paga di più.

