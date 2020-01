Intesa San Paolo: prelievo contanti con servizi Banca 5 da 150 a 250 euro, le novità

L’Istituto Sanpaolo ha avuto un vero successo con il lancio del servizio di prelievo contanti presso gli esercizi convenzionati Banca 5. Questo servizio è divenuto operativo nel mese di agosto 2018. Le operazioni di prelievo in contanti sono state oltre 3 milioni le operazioni per circa un totale di 300 milioni prelevati.

Prelievo in contanti: innalzato il limite

Dal 1° febbraio 2020 ci sarà una novità, sarà possibile prelevare una somma maggiore presso gli esercizi convenzionati, da euro 150 si passerà a euro 250. Il prelievo potrà essere effettuato per coloro che sono in possesso di carte di debito (Visa, MasterCard, Visa Electron). Su tutto il territorio nazionale sono oltre 17mila esercizi convenzionati con Banca 5.

Come effettuare il prelievo

Per effettuare il prelievo, oltre al possesso della carta di debito e il relativo PIN di accesso, sarà richiesto al richiedente di esibire la tessera nazionale sanitaria per poter leggere elettronicamente il codice fiscale.

Inoltre, le operazioni di prelievo saranno gratuite fino al 31 dicembre 2020.

In una nota dell’Istituto Sanpaolo che il servizio prelievo è importante perché permette di effettuare un numero di prelievi in contanti in orari prolungati offrendo un servizio semplice e socialmente utile, che riveste una necessità importante nella vita quotidiana della popolazione.

Nel corso del 2020 questa funzionalità sarà estesa anche alla rete afferente alla NewCo costituita insieme a SisalPay e operativa dal mese di gennaio 2020.

