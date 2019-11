Intesa Sanpaolo: clienti furiosi, accesso al conto online da giorni negato

Intesa Sanpaolo è un istituto bancario italiano che offre servizi online di home e mobile banking, libretti di risparmio, conti, carte di credito, prestiti, mutui e trading. Da alcuni giorni però molti clienti sono infuriati in quanto non funziona l’applicazione online direttamente dallo smartphone, e chiamati da molti clienti al numero verde 800303303, hanno dichiarato che ci sono problemi tecnici riguardante dei nuovi aggiornamenti che purtroppo alcuni smartphone non riescono a bypassare.

Vediamo esattamente cosa sta succedendo

Purtroppo, è io sono uno di loro, ci sono molti clienti che non riescono a connettersi con il telefonino al sistema banca online, la risposta che mi è stata data, che essendo il mio telefonino Huawey e di non ultima generazione, i nuovi aggiornamenti da loro effettuati, Android 6.0, non riescono ad essere supportati. Mi hanno assicurato che si sta lavorando per risolvere il problemi e che tutti in breve tempo potremmo riutilizzare l’applicazione.

Nel frattempo ci sono persone imbufalite, ad esempio c’è un utente che afferma che deve fare necessariamente delle operazioni online, se non vengono fatte a breve rischierà delle multe, e chiede chi le pagherà?

Ci sta poi chi vuole fare una denuncia per interruzione di servizio, chi deve fare un bonifico ma non avendo il servizio deve fare 30 chilometri per andare ad una Banca più vicina, ci sta chi minaccia di chiudere il conto, chi rimpiange la chiavetta, dal computer non si possono fare operazioni, ci vuole l’app.

Purtroppo c’è anche chi afferma che ha installato sul proprio telefonino la versione di Android 6.0 ma la situazione è sempre la stessa ed è quella di tutti, si spegne il telefono e l’applicazione non va.

Truffa con mail di Intesa San Paolo, cestinatela immediatamente

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.