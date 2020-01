Intesa Sanpaolo con Google Pay su tutti i dispositivi Android per pagare in mobilità

Intesa Sanpaolo con Google Pay per tutti i dispositivi Android, completa l’ampia proposta di effettuare pagamenti in modo sicuro, semplice, veloce e soprattutto senza costi aggiuntivi, la soluzione è gratuita per tutti i clienti Intesa Sanpaolo. Pagare in modo sicuro con l’App di Sanpaolo mobile con l’esperienza di attivazione Google Pay.

Quest’opzione è disponibile gratuitamente su tutte le carte prepagate, di credito e carte di debito inserite nel circuito internazionale del gruppo Intesa Sanpaolo.

Con l’integrazione con Google Pay, Intesa Sanpaolo vuole confermare la volontà di diventare leader nel settore dei pagamenti digitali.

La partnership tra Google e Intesa Sanpaolo offre ai propri clienti la possibilità di gestire da mobile il proprio portafoglio digitale tramite l’app Intesa Sanpaolo Mobile.

