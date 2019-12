Intesa Sanpaolo: nuova truffa per tutti i clienti, fate attenzione

Purtroppo oggi di queste truffe ce ne sono tante in giro, bisogna fare molta attenzione, questa volta tocca ai clienti Intesa Sanpaolo, si tratta di ricevere tramite SMS un messaggio di pishing che invita i clienti che posseggono un conto corrente Intesa Sanpaolo a seguire le loro istruzioni e fare un login perché al momento il conto è stato bloccato.

Nuova truffa per tutti i clienti che hanno un conto corrente Intesa Sanpaolo

Molti clienti non ci cascano ma una piccola parte si, fate attenzione, il messaggio che vi arriva dice: Gentile cliente, l’accesso al suo conto è stato limitato. Sblocchi la sua utenza alla seguente: http://bit.ly/2rCnL92 Distinti saluti, Intesa Sanpaolo

La dicitura del messaggio è un pò strana, ma anche se in pochi, alcuni sono invogliatia a cliccare sul link, il quale porta ad un login. Quando poi ci si va a verificare, il dominio non è certo quello di Intesa Sanpaolo, nonostante abbiano un HTTPS certificato, ma è infoispweb, non è per niente appartenente al sito ufficiale della banca.

Se per curiosità si ha la freddezza di digitare l’URL su un browser desktop si avrà il risultato che non sarà raggiungibile. Quindi, badate bene e fate attenzione, questa è tutta una truffa e assolutamente non aprite nessuna schermata e non date alcun dato. Se per caso avete dei dubbi e volete delle spiegazioni, chiamate la vostra stessa banca che vi darà subito delle spiegazioni.

Truffa con mail di Intesa San Paolo, cestinatela immediatamente

