Intolleranza al lattosio: quali sono i sintomi, la dieta, i test

L’intolleranza al lattosio si manifesta quando si è in mancanza dell’enzima lattasi, si genera quando viene a mancare l’enzima che scinde il lattosio, latte di capra, latte materno, latte di mucca e latte di asina, in glucosio e galattosio. Se un soggetto non riesce a digerrirlo fermenta nell’intestino provocando diarrea e gas, è comune nell’età adulta, ma dalla scienza non viene riconosciuta come una malattia.

Quali sono i sintomo dell’intolleranza al lattosio, la dieta, i test

Le cause di chi è intollerante al lattosio possono essere tre, vediamo quali:

1) si può presentare nell’età prescolare-scolare fino poi a scomparire nell’età adulta;

2) la causa può essere una diarrea acuta infettiva, causa rotavirus, in questo caso il problema è transitorio, dura 3-4 mesi;

3) si può manifestare per carenza dell’enzima lattasi fin dalla nascita e compare già alla prima assunzione da parte del bambino e quindi il latte che dovrà prendere il bambino dovrà essere a base di soia.

Esiste un test che può confermare se c’è nel soggetto un’intolleranza al lattosio, non è un test invasivo e si basa sul l’evidente funzione dello zucchero se viene assorbito a livello intestinale. Il test può durare dalle 2 alle 3 ore somministrando lattosio ad un soggetto che è intollerante, si misura la quota di idrogeno che dovrà risultare maggiore nel valore prima di fare il test.

I sintomi per chi è intollerante al lattosio possono essere: tensione addominale, diarrea, gonfiore e flatulenza.

La cura è semplice, bisogna eliminare il lattosio totalmente o in parte, dipende dal soggetto in esame. Per quelli che devono evitare totalmente il lattosio devono fare molta attenzione perché il lattosio è contenuto negli alimenti a base di latte, ma anche in alcuni alimenti impensabili, tipo:

cipolle

broccoli

uova

pere

negli insaccati

in alcuni farmaci

negli integratori alimentari

nel pane ed altri prodotti da forno

nei cereali per la prima colazione

purea di patate istantanea

margarina

carni

insalata

caramelle, miscele per biscotti, frittelle e torte

surgelati

Attenzioni da fare sono leggere con attenzione le etichette, fare attenzione ai medicinali e per le pillole anticoncezionali.

Per chi ha problemi di intolleranze al lattosio, può avere problemi di calcio e ossa; è buona abitudine includere per questi soggetti formaggi a bassissimo contenuto di lattosio ed integratori a base di calcio, si consiglia poi di includere nella propria dieta legumi, pesce, noci e ortaggi verdi.

