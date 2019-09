Intossicazione da cozze, alitosi e rimedi, papilloma virus, diabete e rischio cancro, tutte le novità di oggi

Nella rassegna di salute e benessere di oggi, 16 settembre 2019, si parlerà di intossicazione da cozze e sintomi, disagio dell’alitosi e rimedi, prevenzione del papilloma virus e quanto il diabete aumenta il rischio di contrarre il cancro. Vediamo tutte le novità della giornata.

Cozze, attenzione alle intossicazioni

Le cozze sono un piatto prelibato a cui è difficile rinunciare ma bisogna sempre ricordare di fare molta attenzione poichè il rischio di un’intossicazione è sempre in agguato. Importante fare attenzione a dove si acquistano e alla freschezza dei mitili per evitare danni alla salute.

Alitosi: rimedi al problema

L’alitosi in poche parole è il classico fastidioso problema che ci porta anche a situazioni di disagio. In pratica si parla di alitosi quando ci puzza l’alito. Ma ci sono tanti problemi da cui ha origine questo fastidio, alcuni di tipo igenico, certo, ma altri derivano anche da quello che c’è al nostro interno. Vediamo di seguito quali sono le cause principali di questo fastidio e come poterlo curare.

Papilloma virus e test preventivo

L’annuncio viene fatto direttamente dalla Scuola Superiore di Pisa, realizzato da due ex allievi, che avevano partecipato al corso di perfezionamento in biologia molecolare, è stato messo a punto il primo test al mondo capace di diagnosticare il Papilloma virus umano, avendolo disponibile direttamente in farmacia. L’esame potrà così essere fatto a casa, basta eseguire un prelievo non invasivo e dopo pochi minuti, con un abbattimento di tempi e costi, si saprà se c’è presenza di virus o no.

Diabete e rischio cancro

Purtroppo degli studi effettuati portano a delle notizie che non ci fanno molto piacere, i dati sulla correlazione diabete e tumore ci dicono che le donne diabetiche hanno il 27% di probabilità in più di sviluppare un tumore, per gli uomini la percentuale scende al 19%. Lo studio è stato fatto prendendo in esame milioni di soggetti e che hanno dimostrato che le donne, in questo caso, corrono maggiori rischi rispetto agli uomini.

