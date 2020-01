L’indennità di accompagnamento può essere richiesta quando lo stato fisico o psichico peggiora e il soggetto richiedente non è più in grado di svolgere atti della vita quotidiana da solo, ha bisogno di un’assistenza continua. La richiesta per l’indennità deve essere presentata dai soggetti che sono in possesso di un’invalidità certificata con una percentuale invalidante pari al 100%. Ci si chiede cosa fare se la percentuale è inferiore al 100%? Analizziamo quando è possibile chiedere l’aggravamento rispondendo ad una nostra lettrice.

Invalidità con percentuale all’80%

Una lettrice ci pone la seguente domanda: Buona sera qualche mese fa ho fatto domanda di aggravamento per ora ho 80% di invalidità ho il Parkinson un neurostimolatore addominale una protesi al ginocchio (rifatto 2 volte in 2 anni). Ho chiesto aggravamento per l’udito (ora ho 2 auricolari). Avevo anche la carta della neurologa che è stata ignorata ho fatto l’intervento alla vescica, tunnel carpale, ernia al disco e ora dopo l’ultimo intervento al ginocchio. Sto facendo ancora accertamenti perché mi fa male ancora la gamba inguine e schiena. Dopo la visita la commissione mi ha risposto di nuovo con l’80%, è possibile? C’è tutto la documentazione, pensi a Brescia ho fatto in totale 22 interventi di cui 8 alla schiena, mi potete dare una risposta? Sono la signora B.B. Grazie e buona serata

Bisogna presentare ricorso

Purtroppo, negli ultimi tempi l’Inps riconosce difficilmente la giusta percentuale invalidante. Il più delle volte bisogna ricorrere per vie legali. Le consiglio di tutelarsi attraverso l’assistenza di un legale, che può presentare ricorso e chiedere in base alla documentazione medica una revisione della percentuale invalidante.

Prima di procedere al ricorso si consiglia di raccogliere un’adeguata documentazione medica che attesti la gravità delle patologie invalidanti, per questo si consiglia di consultare uno specialista e di nominare un difensore per farsi rappresentare in giudizio.

Se la documentazione è carente o merita di un’analisi approfondita e non si riesci nei tempi del ricorso è possibile tranquillamente presentare una domanda di aggravamento. Anche in questo caso il consiglio è di farsi seguire da uno specialista e in alcuni casi dove le patologie sono di difficile interpretazione e possibile alla visita medico – legale dell’Inps, far presenziare il proprio medico.

Detto questo, a mio avviso le converrebbe fare ricorso.

