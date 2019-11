Invalidità riconosciuta, ecco la domanda di un nostro lettore che ci segue su WhatsApp: Buonasera avvocato volevo sapere della visita di revisione Io ce l’ho X Max 2020 Siccome io ho fatto la domanda e poi ho subito fatto ricorso al giudice per le patologie da me fatto la prima visita quella con il ricorso La seconda l’ho fatta all’INPS dopo un paio di mesi e ora ha 2020 mi viene la terza quindi dovrei avere ancora altri controlli perché secondo me questa è la terza volta che mi presento per pista di controllo Adesso vorrei sapere se dopo questa visita che ho preso al 82% dato dal CTU è scritto pure il paziente è stato tabellato al minimo indispensabile

Invalidità riconosciuta non spetta revisione

Gent.mo Sig.

Nella sentenza è stata riconosciuta la sua invalidità, quindi senza revisione, pertanto il suo diritto è sacrosanto. A quale invalidità si riferisce la visita di revisione? Poichè se ha vinto il ricorso non dovrebbe fare la visita di revisione.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena

