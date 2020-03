Investigatore del paranormale immortala fantasma in un bosco

Un famoso investigatore del paranormale ha catturato un “fantasma” con la telecamera a Brocklesby Woods. Martin Sullivan, 47 anni, ha registrato un avvistamento insolito a Brocklesby Woods in un’indagine effettuata a tarda notte. Martin, fondatore di Ghost Encounters Global, afferma di non aver notato la figura spettrale fino a quando non ha esaminato il filmato dopo la sua esplorazione. L’uomo ha dichiarato: “Puoi vedere una figura su una bici dietro di me stavo andando a una certa velocità.”

Martin afferma di aver registrato “parecchie” attività paranormali a Brocklesby Woods, che è aperto al pubblico solo dal 1 ° aprile al 31 agosto. È riuscito a catturare questo avvistamento insolito su uno streaming live che si carica direttamente sui social media. “Avevo registrato la voce di qualcuno in precedenza nel video, ma all’epoca non avevo notato la persona sulla bici”, ha detto Martin. “Qualcuno l’ha portato alla mia attenzione. Ho pensato che fosse fantastico. Sono stato abbastanza fortunato da immortalare questo fantasma. ”

Questo non è l’unico avvistamento insolito che Martin ha documentato nel corso degli anni. L’uomo ha dichiarato di avere dei video su porte che si chiudono da sole, delle registrazioni audio di un fantasma che pronuncia il suo nome e delle foto di una “ragazza vestita di bianco in piedi sulla soglia di una chiesa”. Ha detto: “Non credevo ai fantasmi o cose del genere fino a circa tre anni fa. Ora è diventato un po’ un hobby. Trovo tutto abbastanza interessante. Tutto è iniziato perché un giorno mi ero annoiato e ho finito per guardare un programma americano di caccia ai fantasmi in TV. Ho pensato ‘questo non è reale’ e volevo provarlo. ”

Martin ha detto di aver acquistato un registratore vocale e ha viaggiato in una ex chiesa per provare le sue nuove attrezzature. Ha aggiunto: “Sono entrato nell’ex chiesa, che ora è più un museo, e ho registrato una donna che mi diceva che sono stupido. Ero così spaventato che non ho osato accendere il mio lettore audio per circa due settimane.” Successivamente, Martin ha creato Ghost Encounters Global su Facebook invitando altri a condividere i loro avvistamenti paranormali. Il gruppo ora ha 64.000 membri.

