Investimenti sicuri 2020: dove investire per avere buoni rendimenti?

Se è vero che è difficile fare previsioni precise al 100% in modo da sapere dove fare investimenti sicuri, è pur vero che avendo dei dati di partenza certi, si può ragionare su quali saranno gli sviluppi della finanza e dell’economia globale almeno del breve breve periodo.

Come iniziare ad investire:

Innanzitutto bisogna focalizzarci su Noi stessi: cioè il capitale che abbiamo a disposizione, il tempo in cui possiamo impiegarlo, quale tipo di profilo di rischio abbiamo, cioè se siamo ben coscienti e conosciamo gli strumenti finanziari che andremo ad acquistare.

Il mio profilo di rischio è dato dalla conoscenza degli strumenti finanziari. Le recenti notizie di “investitori truffati dalle banche” non dicevano come stavano veramente le cose. Il più delle volte, si è trattato di investitori che avevano comprato delle obbligazioni subordinate alle azioni in quanto queste avevano dei rendimenti alti ( intorno al 10% annuo) ma sono uno strumento rischioso, cioè se un’azienda va in fallimento, le obbligazioni subordinate sono le prime a non essere rimborsate, questo per legge. Quindi più che “essere stati truffati” , erano semplicemente ignoranti.

Quindi bisogna investire solo ed esclusivamente su strumenti finanziari (azioni o obbligazioni) di cui si capiscano e si comprendano bene i meccanismi.

Il piano investimenti: la diversificazione

Una volta chiaro questo, si passa alla fase successiva: cioè ci si mette seduti, si prende carta e penna e si fa un piano di investimenti.

In questo piano investimenti, dovrò scrivere la somma totale che ho a disposizione per investire e il tempo che posso impiegare questi soldi.

Prendiamo per fare degli esempi, la disposizione di 100.000 euro.

A questo punto dovrò iniziare a diversificare, cioè a decidere quanta percentuale del mio capitale mettere in obbligazioni, o fondi comuni, o azioni. Naturalmente – a secondo del mio profilo di rischio e delle mie esigenze familiari – cercherò di mettere i miei risparmi su prodotti sicuri, cioè che non intacchino il mio capitale, ma come si sa…

più un investimento è sicuro, meno alti sono i rendimenti, più un investimento è a rischio, più alti sono i rendimenti.

E’ questa la scelta più importante di ogni investitore.

Di solito, si consiglia di mettere in investimenti sicuri, dal 70% al 90% del capitale. Solo ad investitori esperti si può consigliare di usare altre percentuali.

Obbligazioni di Stato italiani e Buoni Postali, ora hanno rendimenti molto bassi

Questi due tipi di investimento hanno aiutato milioni di famiglie italiane per decenni. L’inflazione era alta, alta come il costo della vita.

Oggi con l’euro l’inflazione è vicina allo zero, se questo è un bene per la vita dei consumatori e lavoratori di tutti i giorni, si riflette sul costo del denaro che è arrivato vicino allo zero, i mutui hanno tassi ridicoli, ma anche le Obbligazioni di Stato o i Buoni Fruttiferi Postali o i Conti Deposito delle banche hanno interessi inferiori all’1% all’anno. In pratica quasi zero, se poi si tolgono le spese.

Per esempio 50 mila euro investiti i Buoni Postali all’1% l’anno di interesse, fruttano 500 euro, se si considera che però i tassi sono anche inferiori all’1% e c’è da pagare le tasse ( 12,5% sulle emissioni dello Stato) e i costi di gestione, di quei 500 euro ne rimangono si e no metà.

Quindi si tratta di un investimento che va bene solo come “forma di risparmio” che per fruttare veramente.

Fondi Comuni di investimento

I fondi comuni invece possono dare dei buoni rendimenti, ma hanno un loro rischio.

I fondi comuni basati su azioni sono più rischiosi di quelli basati sulle obbligazioni, ma di solito se si va in banca da un consulente finanziario, si viene indirizzati a fondi comuni misti, cioè azionari ed obbligazionari.

Per scegliere il migliore, quello cioè meno rischioso e più redditizio, bisogna prima informarsi sulle performance che hanno avuto negli ultimi periodi.

Piani di accumulo capitale, fondi pensione, assicurazione vita

Queste sono tre forme di investimento tutte e tre valide, anche se diverse.

Ottime se si ragiona nel lungo periodo, non sono molto redditizie.

Comprare azioni: l’investimento per eccellenza.

Comprare azioni è considerato il miglior modo per investire. Si tratta di un investimento a rischio, cioè dove si può anche perdere parte di quello che si è investito , ma è sicuramente quello più redditizio e – perché no – il più affascinante.

Se si guardano i grafici sull’andamento delle borse di Wall Street e del Nasdaq e non ci si ferma solo alla Borsa di Milano, si potrà notare un continuo guadagno nel lungo periodo.

Se ci si tiene informati quindi, anche un investitore alle prime armi, un piccolo risparmiatore può indirizzare una parte del proprio capitale ( non più del 30% all’inizio ) verso questa forma di finanza, da cui potrà trarre anche un 20% o 30% senza molti sforzi.

Cosa succederà alle borse valori nel 2020?

Tutti gli analisti sono concordi che quest’anno sarà fortemente influenzato dall’elezione del Presidente Americano, che ci sarà a novembre.

Altra questione importante è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina: si raggiungerà un accordo? Senza entrare nel merito possiamo dire che sì, ci sarà un accordo ma solo parziale e che se Trump verrà rieletto la cosa non finirà qui, quindi si protrarrà il periodo di relativa volatilità dei mercati finanziari.

Infine l’economia italiana, che si prevede avrà una crescita intorno allo 0%, di certo non aiuterà i risparmiatori a fare investimenti redditizi, piccoli investitori che invece dovranno cercare di tenersi ben informati se vorranno riuscire a guadagnare qualcosa dai loro sforzi finanziari.

Si ringrazia la Redazione di Economia Italia.

