Investire i propri risparmi a partire da 5 euro: ecco come fare

Per iniziare a investire soldi non servono grandi cifre. Per chi non si è mai avvicinato agli investimenti pensando che occorressero cifre interessanti, quindi, una bella notizia, è possibile iniziare ad investire anche pochi euro. Vediamo come fare.

Investire con pochi euro

Se si vuole raggiungere in 15 anni l’accantonamento di 30mila euro è sufficiente versare 30 centesimi al giorno, ovvero 111 euro al mese investendoli in ETF.

Se, invece, si vogliono raggiungere i 50mila euro l’esborso mensile, sempre in 15 anni, deve essere di 185 euro al mese.

Una recente app, anche molto pubblicizzata, Gimme5 permette di realizzare un salvadanaio digitale con accantonamenti a partire da 5 euro. Il tutto si può fare tramite smartphone scegliendo quali piani di investimento scegliere tra quelli proposti.Non ci sono commissioni nè in entrata nè di tenuta conto, ad ogni rimborso, però, si è tenuti al pagamento di 1 euro. Con l’app si può scegliere se versare le piccole somme con cadenza settimanale o mensile oppure in cadenze particolari.

L’app ha sia funzione di salvadanaio (mettendo da parte i risparmi senza investirli) che di investimento per il quale è possibile stabilire il grado di rischio.

Una regola fondamentale per l’investimento è quello di investire quando i prezzi scendono per sfruttare al meglio la ripresa del titolo. E’ errato, quindi, vendere quando si vede il titolo in flessione perchè in questo modo si va ad influire con le perdite sul capitale.

Utilizzando un meccanismo automatico per investire, quindi, si precludono anche le possibili azioni dettate dall’emotività.

La cosa migliore per investire è quella di investire il capitale su un fondo meno rischioso per poi reinvestire gli interessi in fondo azionario più rischio evitando, in ogni caso, la capitalizzazione delle perdite.

