Investire in borsa: come funziona e come scegliere le azioni

L’aumento dei servizi d’investimento digitali sta semplificando il settore finanziario, con una maggiore accessibilità anche da parte di piccoli trader indipendenti. Allo stesso tempo è importante investire in borsa in maniera consapevole, affidandosi agli intermediari giusti e imparando le basi di quest’attività. Non è possibile cominciare se almeno non si conoscono concetti essenziali, partendo proprio dal funzionamento dei mercati finanziari e da alcuni consigli per capire come scegliere le azioni.

Come funziona la Borsa Valori

Fino a qualche anno fa la Borsa era un luogo fisico, un ambiente dove le aziende potevano cedere delle quote e gli investitori offrire dei finanziamenti. Dopodiché i titoli erano negoziati, con un prezzo variabile in base ad alcuni aspetti, ad esempio una richiesta in aumento di prodotti e servizi offerti dall’impresa, nuove commesse pubbliche o persino semplici speculazioni. Il meccanismo era ed è rimasto quello della domanda e offerta, con alcuni soggetti che vendono e altri disposti a comprare.

Oggi le borse moderne continuano a mantenere una sede fisica, tuttavia le contrattazioni avvengono online, tramite piattaforme sofisticate con sistemi digitalizzati. Il funzionamento è simile, nonostante l’aumento della velocità delle operazioni, con posizioni che vengono aperte e chiuse anche in pochi secondi. Al contrario il valore delle azioni si stabilisce sempre con un’attenta analisi qualitativa, verificando quando il prezzo di acquisto è realmente vantaggioso, per rivendere il titolo con la speranza di ottenere un surplus e quindi un guadagno.

Come investire in Borsa

Le persone che vogliono operare sui mercati finanziari devono capire come investire in azioni di borsa, maturando una formazione minima indispensabile per effettuare operazioni con titoli e altri strumenti. Innanzitutto bisogna affidarsi a un intermediario, una società o un professionista abilitato in grado di offrire servizi e strutture adeguate per accedere alla compravendita di asset, tra cui le azioni. Si tratta ad esempio di una banca o un broker di trading online, presso i quali registrarsi e aprire un apposito conto d’investimento.

L’intermediario propone una serie di titoli negoziabili, con i quali creare un portafoglio e iniziare la propria attività di trader indipendente. In questo caso le possibilità sono due: investire direttamente in azioni comprando i titoli di società quotate, oppure fare trading online tramite strumenti derivati come i CFD. Nel primo caso bisogna mantenere orizzonti temporali di medio e lungo termine, con un esborso finanziario considerevole, mentre con i CFD è possibile investire sia al rialzo che al ribasso, con investimenti più contenuti.

La scelta ovviamente dipende dalle proprie necessità, infatti sono due attività completamente diverse. Ad esempio per l’investimento diretto in titoli si utilizza soprattutto l’analisi fondamentale, lo studio dei fattori macroeconomici e delle strategie industriali delle società sulle quali puntare. Con i CFD invece viene preferita l’analisi tecnica, con il monitoraggio dei grafici con gli andamenti delle quotazioni, per determinare trend e opportunità su cui investire con operazioni a breve e medio termine.

Come scegliere le azioni su cui investire

Quando si investe acquistando titoli nella Borsa Valori è fondamentale pianificare strategie, cercando di adoperare sia l’analisi tecnica che quella fondamentale. L’incrocio delle due tecniche è estremamente importante, infatti si possono ottenere feedback più precisi e realizzare previsioni accurate. Inoltre per ridurre i rischi è indispensabile diversificare il proprio portafoglio d’investimento, con un’esposizione finanziaria prudente, realizzata con asset più volatili e altre posizioni meno rischiose a copertura delle prime.

In particolare è essenziale imparare ad analizzare i dati forniti dalle società quotate, per capire come interpretare nel modo giusto informazioni come i ricavi, il ROE, l’EBITDA, l’utile per azione e così via. Tutte queste sigle e indicazioni sono fondamentali per un investitore, poiché è possibile stabilire non solo se il titolo è adeguato o meno alla propria strategia di trading, ma anche determinare quanto tempo mantenere le azioni in portafoglio, oppure quali sono i campanelli d’allarme che avvertono sulla necessità di vendere immediatamente il titolo.

Le opzioni disponibili sono principalmente due, investire in azioni di società solide, puntando su dividendi e risultati operativi in crescita, oppure in titoli sottostimati dal mercato. Quest’ultimi sono azioni di aziende svalutate oppure nuove, asset più rischiosi sebbene potenzialmente più remunerativi nel medio e lungo periodo. Il segreto con gli investimenti finanziari è trovare il giusto equilibrio, maturare conoscenze tecniche adeguate e imparare a gestire il rischio, una condizione sempre presente quando si ha a che fare con i mercati.

