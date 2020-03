Investire nelle azioni Juventus, è il momento adatto? Cosa guardare prima

Per tutti i tifosi che stanno pensando di investire nelle azioni della Juventus forse è il caso di frenare gli entusiasmi: il caos legato ai possibili rinvii e alle partite a porte chiuse, infatti, sta influenzando anche l’andamento del titolo che stamattina ha registrato il risultato tra i peggiori del Ftse MIB registrando un calo del 2,3% e attestandosi a 0,90 euro (minimo storico da autunno 2018). Il divieto per le manifestazioni pubbliche e sportive imposto dal governo, infatti, potrebbe avere ancora di più un’influenza negativa sull’andamento del titolo in borsa.

Investire in azioni Juventus

Prima di investire in azioni Juventus è importante farsi una panoramica generale che possa dirci se l’investimento potrebbe essere fruttuoso.

Per capire se il titolo può salire è da fare un’attenta osservazione dei tifosi poichè sono i loro soldi la fonte degli introiti della società. In questo momento, a causa dell’emergenza coronavirus, però, il titolo cala proprio per la mancanza di introiti dovuta alla sospensione delle partite o al fatto che vengano giocate a porte chiuse.

Ma non basta questo. Vanno osservate anche le strategie di marketing messe in atto dalla Juventus che, appunto, sono volte a portare introiti alla società. Una buona comunicazione, infatti, può rafforzare in fretta il capitale della società facendo salire il valore delle azioni.

Altro aspetto da tenere sotto controllo sono quelli legati al calciomercato: l’acquisto di giocatori importanti provenienti da importanti club internazionali potrebbe favorire la crescita delle azioni.

Un’influenza negativa sul titolo, invece, potrebbero averla i problemi tra giocatori e direzione della squadra come l’indebitamento del club che diventa sempre più importante a causa di acquisti di giocatori molto costosi.

Per chi volesse investire, in questo momento, nelle azioni della Juventus c’è da dire che il prezzo di acquisto è molto basso e se un domani dovesse risalire potrebbe farlo rivelare un ottimo investimento. Ma come ben sappiamo non è facile prevedere le oscillazioni delle azioni in borsa essendo legate a troppi fattori che possono cambiare in pochissimo tempo.

