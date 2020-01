iPad fa l’anniversario di 10 anni

Nel mentre nel mondo si ride e si scherza, iPad compie 10 anni di nascita in queste ore. La creatura di casa Apple prese vita nel 27 gennaio di 10 anni fa. Scopriamo ulteriori ragguagli.

10 anni di iPad in casa Apple

Era il 27 gennaio del 2010 quando il compianto genio dell’informatica Steve Jobs lanciava l’ innovativo iPad, che apportava le evoluzioni del già rivoluzionario iPhone su un schermo da 9 e passa pollici. Il primo iPad fu messo in vendita negli Stati Uniti dal 3 aprile successivo, nelle versioni WIFI e 3G. Il tablet di casa Apple arrivò in altri paesi il successivo maggio, partendo da Australia, Canada, Francia, Giappone, Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Il suo peso era 680 grammi per la versione WiFi e 720 grami per la versione 3G. Il primo storico iPad incorporava un processore della serie A4, con una capienza di 1 GB di RAM, mentre lo schermo aveva una risoluzione standard di 1024×768 pixel.

iPad fu un successo sicuro e rapido nel 2010, al punto da portare la Apple a continui aggiornamenti e nuove versioni, comprese quella air e quella mini, fino alla generazione ultima degli iPad Pro. Il più recente iPad 2017 è stata la miglior combinazione tra innovazione e tradizione per i tablet di casa Apple, ma siamo certi che tra 10 anni la casa della mela morsicata avrà lanciato nuovi ed accattivanti iPad e starà festeggiando un ventennio sul suo groppone. E chissà che non arrivino anche le nozze d’argento.

