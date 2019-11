iPad Pro 2020: uscita e caratteristiche

iPad Pro 2020 sarà uno dei nuovi device tecnologici di casa Apple e la sua uscita potrebbe essere in contemporanea con quella di un altro gioiello della mela morsicata, ovvero l’ iPhon SE 2, secondo alcuni rumors.

iPad Pro 2020: uscita misteriosa

E’ ancora misteriosa la data di uscita del nuovo iPad Pro 2020 del quale è certo solo che uscirà nel 2020, appunto. Ma da alcuni rumors non necessariamente certi, sembrerebbe che potrebbe essere in contemporanea con il nuovo iPhon SE 2, ovvero per i primi mesi del prossimo anno. A parte però la misteriosa uscita del nuovo iPad Pro 2020, andiamo a vedere le ultime curiosità sulle sue funzionalità.

iPad Pro 2020: caratteristiche

La prima delle caratteristiche a destare curiosità è la fotocamera posteriore del prossimo iPad Pro 2020 che ospiterà un doppio modulo e un piccolo foro in cui si troverà il nuovo sensore 3D. Il sistema per il rilevamento 3D della scena permetterà di creare ricostruzioni a tre dimensioni di stanze, oggetti e persone, dice Gurman. Tale tecnologia sarà successivamente impiegata anche negli iPhone di fascia alta in arrivo alla fine del 2020. Si delinea quindi una strategia più articolata, con la quale Apple punta alla realizzazione di dispositivi per la Realtà Virtuale e Aumentata.

iPad Pro 2020 avrà un sistema per il rilevamento degli oggetti 3D che viene definito come il pilastro sul quale tale progetto si baserà. Secondo alcune fonti, Apple lo sta sviluppando internamente da diversi anni e si tratta di una versione ancor più sofisticata dei sensori Face ID usati nei più recenti iPhone e iPad Pro.

