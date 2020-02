iPad Pro: caratteristiche e specifiche

Il nuovo tablet di casa Apple, iPad Pro potrebbe, con buone probabilità arrivare sul mercato verso la fine del prossimo mese di marzo, lanciato in contemporanea con l’attesissimo iPhone SE 2. Andiamo a scoprirne le caratteristiche.

iPad Pro: fotocamera quadrata?

Il nuovo iPad Pro potrebbe avere una fotocamera quadrata, come avvenuto sulla serie di iPhone 11. E’ quanto traspare da un link condiviso su Twitter in queste ultime ore, in case con alloggiamento a forma quadrata per la fotocamera del tablet di Apple. Stando alle analisi di alcuni esperti, tra le tre ottiche di iPad Pro potremmo trovare anche un obiettivo time-of-flight, utile alla scansione degli ambienti in 3D. Un passo che renderebbe il nuovo tablet della mela morsicata piuttosto importante per la realtà aumentata.

Ulteriori caratteristiche e specifiche di iPad Pro Apple

Tre fotocamere, dunque dovrebbero ampliare iPad Pro, con un probabile processore A14X ed ovviamente un modem che lo rende connettivo con la nuova tecnologia 5G, sulla quale ormai ogni dispositivo di top gamma sta iniziando a puntare, non soltanto dalla casa di Cupertino con la mela a morsi. non è da escludere che, comunque, l’ approdo di iPad Pro possa anche slittare al prossimo autunno, non soltanto per i rallentamenti del Coronavirus che sta ostacolando le produzioni di assemblaggi in Cina, ma anche per ultimare gli ultimi dettagli sul suo processore più ambizioso. Non resta che attendere news ufficiali dalla Apple.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube