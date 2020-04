iPad Pro su Amazon è già disponibile

Il nuovo, attesissimo, tecnologico iPad Pro della Apple è disponibile all’acquisto su Amazon. Scopriamo prezzo e caratteristiche del dispositivo.

iPad Pro in vendita su Amazon

Il nuovo iPad Pro è stato presentato, anche in maniera inattesa, dalla Apple nel mese scorso ed ora è disponibile all’acquisto su Amazon in due versioni. Le due versioni del dispositivo in vendita sul noto sito di shopping online sono con display da 11 pollici e da 12,9 pollici. Le uniche colorazioni disponibili su Amazon sono grigio e argento. Sostanzialmente i due iPad Pro su Amazon si differenziano solo per grandezza del display, ma hanno caratteristiche praticamente identiche. La Apple ha definito il suo nuovo gioiello come iPad più evoluto di sempre.

iPad Pro caratteristiche e prezzo su Amazon

Ci troviamo dinnanzi ad un device con il nuovo chip A12Z Bionic incorporato, con architettura a 64 bit ed un Coprocessore M12 integrato. Il suo display è un Liquid Retina, Multi-Touch retroilluminato LED con tecnologia IPS. La qualità video supporta il 4K con diverse velocità per frame, ovvero 24 fps, 30 fps e 60 fps. Due fotocamere integrate, di alta qualità, riconoscimento facciale con Face ID, altoparlanti e ben cinque microfoni. Mentre la batteria supporta fino a 10 ore tra navigazione wi-fi e riproduzione di filmati. Insomma, iPad Pro si presenta, effettivamente come il miglior dispositivo nel suo genere che Apple possa aver mai presentato. Ma a che prezzo iPad Pro è in vendita su Amazon?

Nella versione da 11 pollici, il nuovo iPad Pro è acquistabile su Amazon a 899 euro, nella versione con 128 GB di memoria, mentre il prezzo di vendita passa a 1,089 euro (con uno sconto del 3% rispetto al prezzo base Apple) per iPad Pro da 12,9 pollici. Nonostante le restrizioni di consegna sui prodotti di non primaria necessità, i dispositivi iPad Pro su Amazon sono garantiti da consegna Amazon Prime.

