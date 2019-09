IPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: pronti al lancio

A pochi giorni dall’uscita Apple presenta i suoi nuovi smartphone. Si conoscono molte informazioni sui nuovi iPhone, saranno tre, una versione lowcost e due top di gamma, avranno un design che nella parte posteriore è stato rivoluzionato, una maggior potenza e un nuovo sistema che migliora la qualità delle immagini. A bordo dei nuovi tre telefonini che si chiameranno iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, ci sarà il nuovo chipset A13 Bionic con a supporto 4 o 6 GB di RAM, a seconda del modello, e fino a 512 GB di memoria interna. La novità potrebbe essere l’assenza su tutti i modelli del 3D Touch, tecnologia ormai considerata passata in secondo piano.

Andiamo a vedere le caratteristiche di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

iPhone 11:

Dovrebbe essere il tipo lowcost della smartphone Apple. Si differenzia dai top di gamma in quanto ha solo due fotocamere posteriori, entrambe da 12 Megapixel, e uno schermo LCD da 6,1 polici. A bordo ci sarà sempre il chipset A13 Bionic supportato da 4GB di RAM e 64-256-512GB di memoria interna non espandibile. Dovrebbe esserci anche il supporto alla Apple Pencil.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Saranno i due smartphone di punta, nella parte frontale ci sarà un notch molto grande con all’interno i sensori per il FacedID e fotocamera frontale. La parte posteriore è differente, per inserire la tripla fotocamera Apple ha deciso di realizzare un bumper quadrato molto sporgente rispetto alla scocca, cosa che non è piaciuta proprio a tutti, la scelta è stata obbligata. La tripla fotocamera da 12 Megapixel, con sensori dedicati agli scatti grandangolari e allo zoom. L’Iphone 11 dovrebbe avere uno schermo OLED da 5,8 pollici, mentre la versione Max un display OLED da 6,5 pollici. La batteria del Pro sarà da 3190mAh, mentre sul Max sarà di 3500mAh. Anche qui è probabile che ci sarà il supporto Apple Pencil.

I prezzi

Per quanto riguarda L’iPhone si parla di un prezzo di poco meno di 800 euro, il Pro non supererà i 1000 euro, mentre per il Max si supereranno i 1000 euro.