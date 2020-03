iPhone 12 news: produzione assicurata

Giunge importante sul versante degli iPhone 12, news riguardo la sua produzione. Foxconn ha garantito nelle ultime ore, di fatto che il nuovo smartphone non subirà rinvii a causa del Coronavirus.

iPhone 12, news positive: s’ha da farsi

La produzione degli iPhone 12 sarebbe già partita, secondo gli ultimi rumors o quanto meno, starebbe già nella fase viva per la partenza. Secondo alcune fonti, la vera e propria produzione dei nuovi iPhone 5g, noti anche come iPhone 12, sarà attuata tra la fine di giugno e l’inizio del prossimo luglio. Tuttavia, i rallentamenti causati dal Coronavirus si sono fatti sentire nel mese di febbraio e marzo, con chiusure di Store e con limitazioni di acquisti in Europa e USA, scattate proprio nelle ultime ore.

iPhone 12, news: quando saranno pronti?

Stando a quanto è già noto, Apple prevede di riuscire a presentare i suoi futuri iPhone 12 nel prossimo mese di settembre, così come avviene annualmente, per sua consuetudine. Sarebbero ben tre i device smartphone a cui Apple sta lavorando per quell’uscita, rispettivamente da 5.4, 6.1 e 6.7 pollici. I tre dispositivi dovranno supportare le reti 5G, con una compatibilità con le frequenze mmWave o sub6Ghz a seconda dei territori. Insomma, tra un timore e l’altro, tra un allarme pandemia e un costante aggiornamento di slittamenti e limitazioni, non resta che attendere ulteriori news su iPhone 12 nel corso delle prossime settimana, sempre fiduciosi che tutto andrà secondo i piani Apple.

