iPhone 12: prezzo dei nuovi melafonini

E’ tempo di stare in casa e attendere la fine delle ostilità da Covid-19, ma è anche tempo di tenere l’occhio sul mercato tecnologico e sull’economia in generale. Quindi iPhone 12 sembra lanciarci un segnale importante sui prezzi dei nuovi device.

iPhone 12: prezzo della nuova serie Apple

Sono apparsi online i prezzi dei nuovi iPhone 12, da una fonte piuttosto affidabile, quella di tale Jon Prosser, giornalista americano, molto vicino alle novità di casa Apple. Mentre tutti attendono di ripartire per la ricerca della propria economia, della propria libertà e della propria consapevolezza del termine “congiunti” che sarà utilissimo alla uscita dalla Fase 2 da Covid, dall’America ci giunge dunque una probabile rivelazione sui costi dei nuovi melafonini. Un messaggio chiaro quello che potrebbe giungerci dalla Apple, con il suo nuovo iPhone 12 al prezzo di 649 dollari (meno di 650 euro). Un messaggio per dirci che non sarà così inaccessibile il nuovo device Apple, almeno nella sua versione basica.

Tra 649 dollari e 1,099 dollari per la nuova gamma di iPhone

Gli altri due modelli, invece, quello intermedio di iPhone 12 costerà 749 dollari, mentre nella versione Pro il prezzo, sempre secondo il giornalista americano, sarà di 999 dollari. Il più costoso della nuova famiglia dei melafonini sarà ovviamente il modello Max Pro, dal costo secondo previsione di 1,099 dollari. Il modello 12 Pro Max avrà a disposizione un generoso display OLED da 6,7 pollici, tre fotocamere con dispositivo LiDAR e piena compatibilità con le reti 5G.

Queste sono solo previsioni, molto attendibili di un esperto in materia, vicino alle fonti Apple, ma nel frattempo bisognerà attendere le ufficialità della Apple, per scoprire i veri prezzi dei nuovi iPhone 12. I nuovi melafonini sono previsti in uscita tra pochi mesi, con grande curiosità dell’impatto che avranno sul mercato globale, vista anche la difficoltà economica che attraversa il mondo, al tempo del Covid-19. Staremo a vedere.

