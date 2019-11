iPhone 12 torna al design di iPhone 4 e con una grande novità che riguarda la fotocamera posteriore

L’azienda di Cupertino ogni anno, quasi sempre nel mese di settembre, propone il suo melafonino di punta. In realtà, spesso gli utenti Apple si lamentano che le vere novità e i grandi passa in avanti, avvengano solo ogni 3 anni circa, come successe nell’ultimo caso con la produzione di iPhone X.

iPhone 12 ritorna al vecchio design

Secondo diversi rumors, una rivoluzione è attesa per il 2020 con l’uscita di iPhone 12 e delle sue varianti. In particolare, sorprende l’indiscrezione secondo cui Apple vuole tornare allo stile di iPhone 4, lanciato sul mercato nel 2010.

Entrando nel pratico, l’azienda di Cupertino avrebbe intenzione di concepire iPhone 12 con linee più arrotondate e meno spigoli nelle cornici, sullo stile di iPhone 4, con uno schermo piatto che ovviamente, come ormai consuetudine di tutti i top di gamma anche delle aziende concorrenti, sarà esteso in tutta la parte anteriore dello smartphone.

Le fotocamere posteriori

Il noto analista Ming-Chi Kuo, sostiene che iPhone 12 avrà in dotazione 4 fotocamere poste in alto alla scocca posteriore. La fotocamera aggiunta rispetto al predecessore iPhone 11, servirà per la realtà aumentata. Potrebbe essere qualcosa di simile alla fotocamera implementata in Google Pixel 4, ovvero con sensore ToF che permette di percepire i movimenti dell’utente a circa 4 metri dallo smartphone.

Hardware

Sono davvero pochi i rumors che riguardano il processore, la RAM e la ROM, o comunque le altre specifiche tecniche in generale. Poiché il prossimo smartphone top di gamma Apple, iPhone 12, verrà quasi sicuramente presentato a settembre 2020, abbiamo tutto il tempo necessario per avere a disposizione una quantità infinita di rumors in questi 10 mesi.

