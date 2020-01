iPhone 2020: nuovi display sottili

Avranno display molto sottili i nuovi iPhone che usciranno nel 2020, grazie a dei pannelli di ultima generazione. E’ un’ indiscrezione proveniente dalla Corea e riguarderà il futuro degli smartphone di casa Apple. E pare che LG e Apple avranno una stretta collaborazione a riguardo. Vediamo nel dettaglio il tutto.

iPhone 2020: caratteristiche dei nuovi display

Secondo le indiscrezioni coreane, LG starebbe ampliando la produzione dei pannelli OLED di ultimissima generazione nella provincia di Gyeonggi, in Corea. Sembrerebbe che il gruppo starebbe per produrre dei pannelli con il touch incorporato, particolarmente sottili e imperniati sulla moderna tecnologia LTPO. Questa diramazione della produzione di LG sarà strettamente legata alla mela morsicata. Il gruppo Apple che ha già adottato lo standard LTPO nei suoi Apple Watch, avrà la concessione delle linee industriali da LG in una via del tutto eccezionale.

La riduzione sarà di soli pochi millimetri nello spessore degli schermi, grazie alla novità dello strato touch direttamente sull’OLED stesso, permetterà ad Apple di ricavare del prezioso spazio nel novero della scocca dei dispositivi. Le batterie potranno essere più capienti, ottenendo un maggiore risparmio energetico, anche grazie ai pannelli LTPO che spendono il 15% in meno di energia. Non è ancora dato sapere, ad ogni modo se l’incremento di questi display molto sottili saranno apportati su tutti i nuovi melafonini in uscita da settembre 2020. Non resta che attendere nuove indiscrezioni a riguardo, siano esse dalla Corea o dalla casa di Cupertino direttamente. Il 2020 del resto, è appena iniziato e dalla Apple ne vedremo delle belle per tante occasioni e non solo per gli iPhone.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube