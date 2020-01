iPhone 5G: a settembre uscita totale

Riguardo alle caratteristiche delle due linee di modelli, i dispositivi sub-6Ghz teoricamente raggiungeranno velocità inferiori rispetto ai modelli mmWave, Questi ultimi capaci di raggiungere velocità di 1GBps. Per raggiungere certe soglie, infatti, è necessario essere molto vicini alla stazione BTS, possibilmente senza troppo intasamento di utenti. Come è risaputo, la Apple si affiderà a Qualcomm per la fornitura di chipset 5G, di fatto la società di Cupertino ha acquisito la divisione modem di Intel per la produzione in house di proprie soluzioni, anche se queste non arriveranno sul mercato prima di un paio d’anni. Tuttavia, non resta che attendere l’ arrivo e la conseguente fine dell’estate 2020 per iniziare ad assaporare l’uscita dei nuovi modelli iPhone 5G in tutta la loro gamma.