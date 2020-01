iPhone 5G: da 4GB a 6GB di RAM

E’ tempo di pensare ai sempre più vicini iPhone 5G, ormai i melafonini non si fermano più e presto raggiungeranno capacità di 6GB di RAM.

iPhone 5G: i modelli top raggiungeranno 6GB RAM

Avranno tre dimensioni diverse i nuovi dispositivi della apple, con la modalità 5G ma molto probabilmente con doppia possibilità di capienza RAM, tra i 4GB e i 6GB per quelli più costosi. Stando ad alcune informazioni raccolte dai distretti di produzione asiatica, tutti i prossimi modelli iPhone 5G saranno dotati di uno schermo OLED e vedranno delle capacità di capienza di RAM pari o addirittura superiori rispetto alle generazioni attualmente in commercio. Andiamo a vedere nello specifico, in basso le possibili opzioni tra i nuovi modelli di iPhone 5G previsti in futuro prossimo.

iPhone 5.4 doppia fotocamera: 4 GB di RAM;

doppia fotocamera: 4 GB di RAM; iPhone 6.1 doppia fotocamera: 4 GB di RAM;

doppia fotocamera: 4 GB di RAM; iPhone 6.1 probabile (ancora in conferma) tripla fotocamera: 6 GB di RAM;

probabile (ancora in conferma) tripla fotocamera: 6 GB di RAM; iPhone 6.7 tripla fotocamera e sensore 3D: 6 GB di RAM.

Sul versante dei prossimi iPhone 5G resta, invece ancora da appurare se Apple continuerà ad adottare la configurazione di iPhone 11 o se sarà finalmente pronta a inserire un obiettivo time-of-flight, cioè capace di effettuare una scansione 3D degli ambienti per la realtà aumentata e capace, quindi di provvedere a un veloce mapping degli oggetti. Dunque, passi in avanti per una tecnologia, soprattutto negli USA, ampiamente acclarata e gradita, quella del versante 5G. E con queste prospettive potrebbe riportare i nuovi iPhone 5G sul tetto del mondo. O perlomeno, sul tetto degli Stati Uniti.

