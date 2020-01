iPhone 5G da 6,7 pollici: specifiche e fotocamere

In via di annuncio per il prossimo settembre, iPhone 5G nella sua versione più grande da 6,7 pollici presenterà delle fotocamere con sensori più grandi. Scopriamo specifiche tecniche e curiosità sulle fotocamere dei prossimi iPhone 5G 6,7 pollici.

iPhone 5 6,7 pollici: caratteristiche e fotocamere

Saranno molto probabilmente tre i modelli della fascia 5G che la apple presenterà a settembre, di cui il maggiore avrà una dimensione di 6,7 pollici. Sarà il modello più costoso iPhone 5G da 6,7 pollici e avrà uno spessore ridotto a 7,4 millimetri. Saranno tre le fotocamere posteriori per iPhone 5G da 6,7 pollici e lo schermo sarà OLED e avrà un sistema Face ID per la scansione del volto.

A differenza del più esigente iPhone 5G 6,7 pollici, i modelli da 5.4 e 6.1 pollici dovrebbero incorporare una doppia fotocamera, anche se non è da escludere una versione high-end dell’edizione 5,4 con tre obiettivi posteriori. Sarà differente anche la posizione dei microfoni sui modelli da 5.4 e da 6.7 pollici, rispetto ai dispositivi Apple attualmente in commercio.

Non resta ormai che attendere l’arrivo del mese di settembre 2020 per poter vedere in commercio i nuovi iPhone di ultima generazione, connessi con i supporti sub6GHz e mmWave per la connettività 5G. Bisognerà attendere ancora un pochino per conoscere anche i nomi specifici dei nuovi modelli di iPhone 5G e per conoscerne i prezzi effettivi. Ma, del resto, siamo ancora agli albori di questo 2020 e di questo nuovo decennio in cui Apple riserverà di certo tantissime perle e novità.

