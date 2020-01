iPhone 5G mini in arrivo

E’ il tempo della tecnologia 5G ed è il tempo in cui iPhone sta proponendo la sua linea di smartphone appositi. Ma nelle ultime ore è giunta notizia su una forte possibilità di nuovi modelli iPhone 5G mini. Scopriamo di più su questa ipotesi di melafonini in versione mini.

iPhone 5G: possibile versione mini in arrivo

A settembre 2020, la Apple farà sbarcare i suoi nuovi iPhone 5G, ma secondo un’ indiscrezione arrivata da LetsGoDigital, la Apple starebbe pensando ad una versione con uno schermo più piccolo, una sorta di iPhone 12 mini. Lo schermo di questo futuro ipotetico smartphone di casa Apple dovrebbe essere di 5.4 pollici, se non addirittura inferiore. E’ probabile, stando anche ad altri rumors, combinati tra loro, che la Apple decida di lanciare diversi modelli di iPhone 12 con il modulo 5G, di cui una o più versioni di smartphone tra i 5,4 e i 5,7 pollici.

A quanto sembrerebbe i nuovi iPhone 12, di categoria 5G, dovrebbero tutti essere dotati di uno schermo OLED, abilitati a una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per garantire il massimo della fluidità visiva in qualsiasi condizione d’uso. Ancora, potrebbe essere in via d’introduzione la seconda generazione di Face ID, il sistema di scansione tridimensionale del volto, con delle componenti TrueDepth più piccole rispetto ai modelli in vendita. Ciò potrebbe comportare dei top notch di dimensioni inferiori. Non resta che attendere ulteriori news ed indiscrezioni sul mondo Apple che saranno ricche e imprevedibili, fino al prossimo settembre.

