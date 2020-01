iPhone 5G: nuovi lanci per il 2020

Apple lancerà, molto probabilmente, nuovi modelli di iPhone 5G per la fine di questo 2020. Saranno i modelli sub 6ghz e i modelli mmwave alla fine dell’anno o forse a gennaio del 2021.

da settembre a dicembre, arrivano iPhone 5G in nuovi modelli

Saranno modelli separati quelli che iPhone 5G lancerà tra settembre e dicembre 2020, saranno uscite separate per i modelli 6GHz e quelli mmWave. La società di Santa Clara, in California, starebbe pensando di approfittare di una spaziosa finestra di tempo che partirà da settembre 2020 a gennaio 2021, per rendere disponibili i nuovi device. La tesi è sostenuta da Mehdi Hosseini, un analista di Susquehanna. Alla base, la motivazione è elementare, ovvero le tecnologie 5G richiedono non soltanto l’adattamento alle diverse frequenze, ma anche una varaibilità delle specifiche, in base alla nazione in cui vengono usate.

differenze tra modelli e frequenze per iPhone 5G

Le differenze fra modelli di iPhone 5G e relative frequenze saranno sostanziali, seppur solo da un lato esclusivamente teorico. Le frequenze millimetriche sono in grado di raggiungere velocità di picco di 1 Gbps, mentre le frequenze sub-6GHz raggiungono prestazioni inferiori, sebbene comunque più elevate rispetto all’attuale 4G LTE. In pratica però, come mostrano i primi test condotti negli Stati Uniti, per raggiungere un picco di 1 Gbps è necessario essere decisamente vicini alle stazioni BTS, preferibilmente in assenza di molti utenti contemporaneamente collegati. Si tratta di una questione relativa alla fase iniziale di lancio dei network 5G. Le performance dovrebbero progressivamente stabilizzarsi nel corso dei prossimi anni. Apple conta di distribuirli negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Corea e nel Regno Unito, dove la progettazione di queste reti è già in fase avanzata.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube