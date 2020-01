iPhone SE 2: il virus cinese impone rinvii?

iPhone SE 2 potrebbe subire un brusco rinvio a causa del virus cinese Corona che sta tenendo sulle spine il mondo intero, con i suoi oltre 80 morti causati. Ma perché mai la Apple dovrebbe fare questa frenata? Scopriamolo nel dettaglio.

Coronavirus e iPhone SE 2: i rischi del rinvio

Sebbene la produzione Apple in Cina sia affidata alla Foxconn a Zhengzhou ed alla Pegatron a Shanghai, quindi a grande distanza dal luogo di diffusione del virus, potrebbero esserci grossi rallentamenti in tutto il paese, riguardo orari lavorativi e turni dimezzati, per evitare la diffusione del contagio in aree ben più ampie. Questo rallentamento non farebbe altro che influenzare anche la produzione del nuovo iPhone SE 2. Ritardi non soltanto per l’assemblaggio dei dispositivi, ma anche nello smercio dei pezzi.

In questi ultimi giorni, ad esempio, nella provincia di Henan, ovviamente in Cina, dove si trovano gli impianti Foxconn di Zhengzhou, si sono registrati vari casi di contagio dal temibilissimo virus. Anche questo potrebbe portare le autorità locali, per una maggiore sicurezza, ad arrestare le attività produttive o anche portarle ad attivare delle robuste aree di quarantena. Insomma, il rischio non del tutto ancora accertato, di attendere un pochino in più per vedere sbarcare sul mercato iPhone SE 2 è piuttosto elevato. Ma, ad ogni modo, meglio pazientare e scongiurare rischi ben più gravi, come la diffusione a macchia del misterioso e temibilissimo e mortale virus.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube