iPhone SE 2: lancio e prezzo

iPhone SE 2 giungerà sul mercato dunque molto probabilmente nel prossimo mese di marzo 2020, stando a quanto riferisce Bloomberg. Scopriamo l’operazione di lancio e prezzo nel dettaglio.

iPhone SE 2: fase di lancio e prezzo in dollari

Il nuovo melafonino sarà molto probabilmente inaugurato in una produzione di massa a fine febbraio e lanciato nel prossimo mese di marzo. Ancora non ufficializzato il suo nome, identificabile come successore dell’ iPhone SE, potrebbe semplicemente assumere il nome di iPhone 9. Ed il suo prezzo sarà di 399 dollari. Ma andiamo a scoprire le ulteriori caratteristiche del nuovo melafonino della casa di Cupertino.

iPhone SE 2: caratteristiche e versioni possibili

Avrà un design simile ad iPhone 8 il nuovo iPhone SE 2, un processore del gruppo A13 e perlomeno 3 GB RAM. Il suo schermo sarà di 4,7 pollici e avrà il pulsante ID touch e, molto probabilmente una sola fotocamera posteriore. Possibile anche che venga aggiunta una versione edge to edge per lo schermo del nuovo iPhone SE 2 e top notch, per introdurre anche il sistema di fotocamera con caratteristiche Face ID, ma non prima della fine dell’anno. Dunque, non resta che attendere l’ avvicinarsi della primavera per godersi il lancio della nuova ondata di smartphone Apple di fascia medio alta e scoprire tutte le ulteriori novità a riguardo del nuovo iPhone SE 2.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube