iPhone SE 2: partita la produzione conclusiva

Sono stati mesi travagliati anche per Apple, per la produzione dei suoi nuovi device, tra cui iPhone SE 2, ma sembrerebbe che finalmente l’azienda di Cupertino abbia avviato la fase finale della produzione.

iPhone SE 2: Apple non si fa frenare dal Coronavirus

Dunque, dopo un lungo periodo di gestazione, in cui anche Apple aveva messo in standby la sua produzione in Cina, a causa del temutissimo Coronavirus, sembrerebbe che la produzione finale per iPhone SE 2 sia effettivamente partita. Non è ancora certo se il nome finale del nuovo attesissimo melafonino sarà iPhone 9 o iPhone SE 2, non vi ulteriori indiscrezioni rispetto a quelle emerse già nelle scorse settimane. Il dispositivo come è già noto avrà un’estetica simile all’ iphone 8, mentre l’hardware sarà adeguato alla linea A13 con 3GB RAM.

Se non dovessero esserci particolari sorprese il nuovo iPhone SE 2 o iPhone 9, dovrebbe essere presentato il prossimo 31 marzo nel corso di un evento. Oltre al tanto atteso nuovo smartphone, il gruppo di Apple Park potrebbe cogliere l’occasione per mostrare al pubblico anche i nuovi modelli di iPad Pro, probabilmente un MacBook Pro da 13 o 14.1 pollici e diverse novità varie relative agli accessori e all’universo dei servizi. Insomma, non resta che attendere ulteriori indiscrezioni in attesa della fine del mese per il tanto atteso lancio, sempre Coronavirus permettendo che non faccia nuovamente saltare il banco.

