iPhone SE 2 svelato il prezzo

iPhone SE 2 è lo smartphone più atteso di casa Apple in questo momento storico, previsto per la prossima primavera in uscita, salvo rallentamenti per la sua distribuzione in Cina. Nelle ultime ore ne è stato svelato il prezzo.

iPhone SE 2: costerà 399 dollari

Sembra essere svelato il prezzo definitivo per iPhone SE 2, il melafonino previsto in uscita per il prossimo marzo e che tanto si sta facendo attendere a causa dei rallentamenti degli Apple store in Cina. Stando, dunque alle indiscrezioni di Fast Company, è quasi certo che il nuovo smartphone venga lanciato negli USA ad un prezzo di 399 dollari, una cifra decisamente in linea con il precedente iPhone SE. Meno semplice prevedere al momento una presa sul pubblico, anche perché lo smartphone non avrà uno schermo edge-to-edge così come avviene per i principali smartphone al mondo, tuttavia il prezzo allettante e le ottime specifiche hardware potrebbero attirare la clientela.

Stando ai rumors, dunque il nuovo iPhone SE 2 sarà un ottimo compromesso tra la vecchia fascia di iPhone 6s e il modello iPhone 7 ed i nuovi iPhone 11. Non resta che attendere i tempi di pausa che la Apple sta prolungando in Cina, con i suoi assemblatori, a causa del temutissimo Coronavirus, il quale potrebbe rallentarne la produzione e, con qualche probabilità, farlo slittare oltre i tempi previsti di questa primavera 2020. Dunque, non è da escludere un’ uscita di iPhone SE 2 per la fine del 2020, se non addirittura 2021.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube