iPhone SE 2: Tik Tok e il fake

Il nuovo attesissimo smartphone della Apple, iPhone SE 2 dovrebbe essere in uscita tra pochi mesi, ma si è parlato di recente di alcuni rallentamenti, dovuti alla produzione in Cina, a causa del Coronavirus. Come un lampo, però nelle ultime ore è apparso il modello, nel video di un utente su Tik Tok. Ma era un fake.

iPhone SE 2 e il video fake su Tik Tok

Ha fatto il giro dei social, con polemica accesa su Twitter, di cinguettio in cinguettio, il video fake postato da un utente in cui mostrava un ipotetico, esclusivo iPhone SE 2, noto anche come iPhone 9. Il fake video mostra un iPhone, con uno schermo da 4.7 pollici ed un pulsante Touch ID frontale, colorato nella superficie posteriore in toni tra il verde e l’azzurro. Il design è praticamente simile a quello di iPhone 8, da cui iPhone SE 2 erediterà in effetti l’estetica, ad eccezion fatta per il profilo laterale più spesso e squadrato. Il video ha suscitato curiosità e viralità sui social, anche perché porta una scritta sul post “alleged iPhone 9”, richiamando proprio al nuovo futuro modello di Apple.

In realtà però trattasi di un semplice iPhone 8 con una custom cover che ha reso il fake video un vero e proprio scherzo virale. Il vero iPhone SE 2, noto anche come iPhone 9, dovrà invece essere sul mercato entro il 31 marzo, in attesa di informazioni di produzione dalla Cina e scongiurando ulteriori scherzetti da Tik Tok e company.

