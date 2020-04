iPhone SE 2: uscita e prezzo svelati

E’ tempo di uscite, non per gli esseri umani che fanno bene a restare a casa, per evitare il Covid-19, ma è tempo di uscite per i nuovi smartphone, tra cui l’ attesissimo iPhone SE 2. Scopriamo il piano della Apple.

iPhone SE 2: tutto svelato dalla Apple

La Apple ha deciso di uscire allo scoperto, rivelando finalmente nome ufficiale, data di uscita e prezzo del nuovo iPhone. Si tratta del tanto atteso iPhone SE 2, al quale alcuni si riservano licenza di usare il numero 2, anche se trattasi di un modello successivo al già esistente iPhone SE. Nei mesi scorsi si è temuto uno slittamento, soprattutto a causa del coronavirus che sta facendo saltare il banco per molte aziende, attività e per l’intera economia mondiale. Stavolta, invece la Apple svela le carte e rivela l’uscita del suo nuovo gioiello, top di gamma che avrà un costo relativamente contenuto.

Ma quali sono le caratteristiche tecniche di iPhone SE 2?

il nuovo iPhone SE 2 avrà un design molto simile al precedente iPhone 8 (motivo per cui si poneva il quesito se chiamarlo iPhone 9), il suo display è un Retina HD dalle dimensioni di 4,7 pollici. Al suo interno dispone di un chip A13 Bionic, ereditato da iPhone 11. Inoltre, dispone di una fotocamera frontale da 7 Megapixel, mentre quella posteriore è da 12 Megapixel. La disponibilità di iPhone SE 2 parte da un preordine disponibile dal 17 aprile, mentre l’uscita in Italia è il 24 dello stesso mese che, al momento ci apprestiamo a vivere, non troppo allegramente, segregati in casa. Il nuovo iPhone SE 2 sarà possibile acquistarlo anche a rate a 14,95 euro al mese, ma bisogna specificare che esistono tre differenti costi a seconda della capienza di GB in memoria.

iPhone SE 2 da 64 GB prezzo 499 euro

iPhone SE 2 da 128 GB prezzo 549 euro

iPhone SE 2 da 256 GB prezzo 699 euro

Dunque, è tempo di fremere per l’arrivo del nuovo iPhone SE 2, con dei prezzi relativamente contenuti.

