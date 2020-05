iPhone XR: offerta Amazon a prezzo ridotto

Con un sostanzioso risparmio, iPhone XR, predecessore del noto iPhone 11 è in offerta su Amazon, al prezzo di 597 euro. Andiamo a scoprire dettagli del dispositivo e dell’offerta per l’acquisto online.

iPhone XR: a soli 597 euro su Amazon

Manca poco ormai all’ uscita del nuovo atteso iPhone SE, quindi la Apple ha ben deciso di ridurre il prezzo del suo iPhone XR. Il successore di iPhone 8 costa ufficialmente ancora oltre 7oo euro, per la precisione al prezzo di 739 euro. Tuttavia, nelle prossime ore (e forse giorni) su Amazon sarà possibile acquistarlo a soli 597 euro, incluso di spedizione gratis, per gli utenti Prime. Il modello in offerta è quello da 64 GB di colore nero, forse il più elegante della serie, ma ci sono anche le altre colorazioni sono disponili con una riduzione di prezzo, anche se meno sostanziosa.

Scheda tecnica del melafonino in offerta

Il modello in questione presenta i seguenti meriti tecnici:

Schermo : Liquid Retina LCD da 6,1″ (1792×828 pixel a 326 ppi)

: Liquid Retina LCD da 6,1″ (1792×828 pixel a 326 ppi) Processore : A12 Bionic

: A12 Bionic Memoria : 64 GB, 128 GB

: 64 GB, 128 GB RAM : 3 GB

: 3 GB Batteria : 2942 mAh

Fotocamera principale : Fotocamera da 12MP con grandangolo

Diaframma con apertura ƒ/1.8, Zoom digitale fino a 5x, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità

Fotocamera frontale : Foto da 7MP, Diaframma con apertura ƒ/2.2, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità

: Foto da 7MP, Diaframma con apertura ƒ/2.2, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Sistema operativo : iOS 13

: iOS 13 Dimensioni : 75,7 x 150,9 x 8,3 mm

: 75,7 x 150,9 x 8,3 mm Peso : 194 grammi

: 194 grammi Ricarica : Ricarica rapida, Ricarica wireless Qi

: Ricarica rapida, Ricarica wireless Qi Sicurezza : Face ID

: Face ID Geo­localizzazione: GPS/GNSS integrato, Bussola digitale, Wi‑Fi, Rete cellulare, Microlocaliz­zazione iBeacon

Inoltre, sono disponibili, come detto altre tre colorazioni, ovvero bianco, corallo e rosso. Tutti con un costo rigorosamente sotto alle 700 euro, ma con un offerta meno sostanziosa rispetto al modello sopra elencato in colore nero. Non resta che affrettarvi e considerare il vostro acquisto su Amazon.

