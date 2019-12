iPhone XR: primo posto tra gli smartphone più venduti a metà 2019

E’ tempo di bilanci e classifiche per questo 2019, pertanto è tempo di identificare anche quali sono stati gli smartphone di maggior successo. L’ iPhone XR è stato primo tra gli smartphone più venduti della parte centrale di questo anno che va a concludersi.

iPhone XR sbanca tutto nel terzo trimestre

Nella parte centrale del 2019, quella relativa tra agosto e settembre, l’ iPhone XR è stato lo smartphone più venduto secondo Counterpoint Research che si occupa di dati e vendite. Il modello della casa apple si è classificato davanti al successivo iPhone 11 e al Huawei P30, anche loro, smartphone top di gamma, posizionatisi nella top 10 delle vendite. Lanciato praticamente nel 2018, a settembre, l’ iPhone XR ha sbancato tutto e tutti nel terzo trimestre di questo 2019, una volta che il prezzo era leggermente calato, sbaragliando tutta la concorrenza estiva.

iPhone XR ha contribuito a ben oltre il 25% delle vendite di casa Apple tra agosto e settembre, ma di certo le sue vendite saranno state fruttuose anche nei mesi precedenti del 2019, quelli del primo e soprattutto secondo trimestre. Anche se non è dato sapere il numero di pezzi venduti di iPhone XR. Nella top 10 dei più venduti smartphone della fase centrale del 2019 appaiono anche i già citati iPhone 11 e Huawei p30, oltre ai tre Samsung di punta, ovvero Galaxy A10, Galaxy A50 e Galaxy A20. Non resta ora che attendere i prossimi dati, per scoprire chi si sarà accaparrato gli onori del mercato della parte finale del 2019 e magari quale sarà lo smartphone più venduto di tutto il 2019.

