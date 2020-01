Iran e Stati Uniti: Trump discorso pieno di contraddizioni, sostiene la pace ma aumenterà le sanzioni all’Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l’Iran sembra fermarsi dopo aver sparato missili contro le basi aeree che ospitano le forze statunitensi in Iraq. Trump, in un discorso televisivo della Casa Bianca, ha affermato che negli attacchi non sono state perse vite statunitensi o irachene e che le basi hanno subito danni minimi.

Attacco aereo alle basi aeree degli Stati Uniti

L’Iran ha effettuato un attacco missilistico balistico contro le basi aeree che ospitano le forze statunitensi in Iraq, come rappresaglia per l’uccisione degli Stati Uniti del generale Qasem Soleimani. Più di una dozzina di missili lanciati dall’Iran hanno colpito due basi aeree a Irbil e Al Asad, a ovest di Baghdad, dove è presente anche il contingente italiano.

Il discorso di Trump dopo l’attentato

Il presidente ha precedentemente minacciato un’azione militare contro l’Iran se dovesse colpire il personale e le basi statunitensi, ma non ha annunciato alcuna azione militare, affermando che l’attacco dell’Iran non ha causato vittime.

“Nessun americano è stato ferito nell’attacco della scorsa notte da parte del regime iraniano”, ha detto.

“L’Iran sembra essere in piedi, il che è una buona cosa per tutte le parti interessate”, ha aggiunto.

Ha anche affermato che “la forza americana, sia militare che economica, è il miglior deterrente”. “Il fatto che abbiamo questo grande equipaggiamento e militari, tuttavia, non significa che dobbiamo usarlo.” sono sbarcati lontano dalle basi

Trump ha anche affermato che gli Stati Uniti importeranno immediatamente ulteriori sanzioni finanziarie ed economiche all’Iran, che rimarrà fino a quando “non cambierà il suo comportamento”.

“L’Iran deve abbandonare le sue ambizioni nucleari e porre fine al suo sostegno al terrorismo”, ha affermato.

“Il mondo civile deve inviare un messaggio chiaro e unificato al regime iraniano. La tua campagna di terrore, omicidio e caos non sarà più tollerata. Non sarà permesso di andare avanti”.

Stati Uniti – Iran: un discorso pieno di contraddizioni

Il discorso del presidente Trump è pieno di contraddizioni. Ancora una volta ha minacciato ulteriori sanzioni economiche e finanziarie contro Teheran. Ha trionfato nell’omicidio del generale Soleimani, che ha definito “il miglior terrorista del mondo”.

Nel discorso tre sono i messaggi chiave.

Il primo mette in chiaro che non ci sono state vittime statunitensi causate dagli attacchi missilistici iraniani. Ha detto che l’Iran “si sta abbassando”, presumibilmente riportando le sue forze missilistiche schierate alle loro basi. Non ha minacciato una risposta immediata degli Stati Uniti.

In secondo luogo, l’accordo sul nucleare. Ha invitato gli altri firmatari dell’accordo nucleare del 2015 – il JCPOA – che gli Stati Uniti hanno abbandonato da tempo.

In terzo luogo, sottolineando l’indipendenza energetica degli Stati Uniti, ha invitato i paesi della NATO “a diventare molto più coinvolti nel processo in Medio Oriente”. Questo sarà inevitabilmente visto come un altro segnale che gli Stati Uniti sono stanchi del proprio ruolo nella regione e che non saranno accolti dai suoi alleati né in Medio Oriente né in Nato.

Questo discorso evidenzia poche speranze per qualsiasi iniziativa diplomatica.

Fonte: bbc.com

