Irvine: Leclerc è molto meglio di Verstappen

L’ex pilota Ferrari e vincitore di Grand Prix Eddie Irvine ritiene che Charles Leclerc sia un pilota di Formula 1 più completo e migliore di Max Verstappen. La coppia è emersa come la futura superstar di questo sport, e già il palcoscenico è pronto per una faida tra Verstappen e Leclerc che dovrebbe far divertire i fan della F1 per gli anni a venire.

Red Bull e Honda stanno combinando la loro formidabile potenza per fornire all’olandese un pacchetto vincente. Finora i loro sforzi sono stati premiati con sette vittorie e una pole position negli ultimi tre anni. Leclerc dovrebbe essere il pilota numero uno della Ferrari per il prossimo futuro e già il Monegasco ha fatto vedere di cosa è capace con due vittorie e sei pole position nella sua prima stagione da rosso.

Irvine, che ha guidato per la Ferrari come secondo di Michael Schumacher due decenni fa, ha suscitato tanti commenti quando ha detto a Formula Passion: “Per me, non c’è dubbio che Leclerc sia migliore di Verstappen. In effetti, è molto, molto meglio e lo ha mostrato con le quattro pole position consecutive nonostante la Ferrari non sia stata la più veloce.”

“Verstappen continua a fare errori stupidi dopo alcuni anni in Formula 1. A differenza di Leclerc, che ha un tasso di errore molto più basso e avrebbe potuto vincere più di due gare nel 2019.” Il veterano irlandese con 146 Grand Prix ha aggiunto: “La difesa di Charles da Hamilton a Monza è stata qualcosa di folle, forse non regolare al 100%, ma incredibile. Leclerc è molto intelligente, di grande talento e un grande lavoratore. Vedo chiaramente più potenziale in lui che in Verstappen. “

