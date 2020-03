Isee corrente e presentazione sul sito INPS: istruzioni

Visto che molti Caf risultano chiusi sorge l’esigenza di presentare in autonomia le pratiche più urgenti, come ad esempio l’Isee corrente per chi percepisce o deve richiedere il reddito di cittadinanza. E’ bene sottolineare che tutto il materiale è presente sul sito dell’INPS anche se non è di facile individuazione. Vi proponiamo, quindi, questa breve guida per individuare i moduli da compilare e da inviare all’Inps per la presentazione dell’Isee corrente.

Isee corrente: istruzioni

Sono molti i lettori che ci scrivono per avere un consiglio su come presentare l’Isee corrente senza uscire di casa (e visto che alcuni CAF sono chiusi per loro scelta). Ricordiamo, innanzitutto che i CAF, anche se chiusi, offrono la loro assistenza telefonicamente e che, in ogni caso si può contattare il contact center dell’INPS ai numeri: 803164 se si chiama da rete fissa, 06164164 se si chiama da rete mobile.

Per chi, invece, vuol presentare l’aggiornamento della dichiarazione da solo, è bene sapere che è possibile farlo sul sito istituzionale dell’INPS. Dopo essersi autenticati bisogna cercare nel sito INPS (www.inps.it) Isee Post-riforma 2015. A questo punto si aprirà una pagina in cui troveremo 4 grandi box selezionabili per continuare e bisogna scegliere il box Gestione dove è possibile integrare la DSU in corso di validità con il Modello M5 (compilabile anche sul sito stesso dell’INPS) e, quindi, “Apri fascicolo”.

Una volta aperto il fascicolo scegliere la DSU in corso di validità ed integrarla con il modulo dell’Isee corrente che deve essere compilato come segue:

Quadro S1: si deve indicare il codice fiscale del richiedente (lo stesso che presente anche nella precedente dichiarazione Isee presentata e che si sta integrando)

S2: nel quale occorre indicare nella prima colonna il cognome, nella seconda il nome e nella terza il codice fiscale dei componenti del nucleo familiare per cui è intervenuta una variazione della situazione economica (non necessariamente del richiedente, quindi)

S3: in cui si devono inserire i redditi e i trattamenti percepiti nel periodo di riferimento

S4: bisogna inserire nuovamente il codice fiscale del membro del nucleo familiare per cui è avvenuta una variazione economica allegando, inoltre, la documentazione che certifichi la variazione con i redditi aggiornati.

Il modello da compilare è il seguente: DSU Isee Corrente.

