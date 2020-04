ISEE corrente se diminuisce il denaro nel conto corrente e non solo

Se il patrimonio mobiliare e immobiliare cambia e possibile elaborare l’ISEE corrente per poter accedere alle prestazioni assistenziali e aumentare il reddito di cittadinanza. Esaminiamo come e cosa fare rispondendo ad un lettore.

Valore mobiliare e reddito ISEE corrente

Buongiorno una domanda per quanto riguarda una eventuale modifica premesso che sono disoccupato , invalido (del lavoro Inail), ed inoltre separato ero un ex proprietario di appartamento ho dovuto vendere per far fronte a tutto ciò che ne se consegue, ma la mia domanda è sulla voce “patrimonio mobiliare del nucleo” risulta la quota della vendita appena superiore ai 30 mila ..che adesso non possiedo più completamente bruciata, posso chiedere la variazione? Grazie mille e buona giornata.

Prima di rispondere bisogna fare una precisazione analizzando la differenza fra il patrimonio mobiliare e immobiliare

Differenza tra patrimonio mobiliare e immobiliare

Per patrimonio mobiliare si intende il valore risultante nella Dichiarazione ISEE (DSU), relativo a depositi e conti correnti, titoli di Stato, azioni e gli altri strumenti finanziari previsti dalla normativa ISEE.

Per altri strumenti finanziari si intende: BTP, buoni fruttiferi, fondi comuni di investimento, buoni fruttiferi e strumenti finanziari di qualunque genere, azioni in società quotate o non quotate, partecipazioni quote societarie.

Per patrimonio immobiliare si intende il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, risultante nella Dichiarazione ISEE (DSU), definito ai fini IMU, al netto del mutuo residuo e del valore della casa di abitazione fino ad una soglia massima. La parte eccedente tale soglia del valore della casa d’abitazione così determinata è considerata per i 2/3.

Quando fare l’ISEE corrente?

Spiegata la differenza lei da una parte ha variato il patrimonio immobiliare in diminuzione vendendo la quota della casa; dall’altra il pagamento della casa è andato a confluire in positivo sul patrimonio mobiliare (bonifico o versamento del valore dell’immobile).

Lei scrive adesso non ho più i 30.000 euro, questa differenza in positivo e in negativo andrà ad evidenziarsi nella giacenza annua che serve a calcolare il valore mobiliare dato da: il maggior valore tra: A) la somma dei saldi dei conti correnti al 31 dicembre; o B) la giacenza media dei già menzionati conti).

Il modello ISEE corrente si può presentare quando subentra uno scostamento della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale ISEE ordinaria; solo in questo caso lei può presentare il modello ISEE corrente e rettificare la situazione.

