ISEE e casi particolari di nucleo familiare per la compilazione della DSU

La dichiarazione ISEE da diritto a molte agevolazioni per se stessi e per l’intero nucleo familiare. Nella determinazioni dell’Isee si tiene conto del nucleo familiare. Se non ci sono casi particolari, è tutto semplice; la cosa si complica nei casi di separazione e divorzio con figli minori. E’ il caso del nostro lettore che ci chiede: Buonasera, ho un quesito per voi. Sono sposato da 3 anni per la seconda volta e nel primo matrimonio sono nati 2 figli che risiedono principalmente con la mamma ma sono affidati ad entrambi al 50% in più verso per loro mantenimento e spese al 50%. Attualmente vivo con mia moglie e 2 figli dati dal nuovo matrimonio. Volevo sapere., visto che i miei figli minorenni vivono anche con me al 50 % e li mantengo materialmente anche se non sono nello stato di famiglia posso farli inserire nell ISEE? Grazie mille

ISEE: genitori separati o divorziati

Analizziamo cosa prevede la normativa sull’ISEE nel caso specifico di due genitori separati o divorziati, ed il figlio convive con uno di essi. Nello specifico se:

il figlio è minorenne, viene considerato nel nucleo del genitore convivente;

il figlio è maggiorenne, va inserito nel nucleo familiare della persona di cui è fiscalmente a carico ai fini Irpef, anche se indicato in altro stato di famiglia perché non convive col genitore responsabile del mantenimento;

il figlio maggiorenne è a carico Irpef di più soggetti, farà parte del nucleo familiare del soggetto con cui risulta convivente.

Quindi, anche se i figli minorenni sono affidati in modo congiunto ad entrambi i genitori con dimora fissa presso la madre, i figli dovranno essere considerati nel nucleo familiare del genitore convivente, lei non può inserirli nella sua DSU.

