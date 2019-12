Isee e Reddito di cittadinanza 2020, senza rinnovo l’assegno sospeso

Con l’anno 2020 chi gode del reddito di cittadinanza deve rinnovare l’Isee e comunicarlo per evitare che venga sospeso l’assegno. La nuova regolamentazione della validità delle Dsu, prevedono che non saranno più valide fino al 15 gennaio dell’anno successivo alla sottoscrizione. La scadenza dell’ISEE è fine anno, quindi fino al 31 dicembre 2019. Questo significa che dopo la mezzanotte del 31 dicembre la Dsu non avrà più valore. Si dovrà procedere subito al rinnovo se si vuole godere di tutti i benefici ad essa legati: reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, bonus utenze, ecc.

Isee: corsa al rinnovo

Ci sarà dal 2 gennaio 2020, una corsa al rinnovo. C’è una novità che facilita la compilazione della Dsu, in quanto a gennaio 2020 subentrerà l’indicatore precompilato che permetterà di scaricare in automatico la Dsu già precompilata dall’Inps direttamente dal sito con le credenziali dispositivi (Pin Inps) ed evitare il passaggio al Caf e le file interminabili di persone. Vediamo quali sono i requisiti per poter fare domanda del reddito di cittadinanza

RdC: requisiti

La normativa prevede che il beneficio spetta ai nuclei in possesso di un inferiore ai 9360 euro annui. Il patrimonio immobiliare della famiglia non deve superare i 30.000 euro, esclusa la casa in cui si abita, mentre quello mobiliare può valere fino a 6.000 euro per i single e fino a 10.000 euro per le famiglie. Ovviamente, la soglia del patrimonio immobiliare varia in base ai componenti delle famiglie: si innalza di 1.000 euro per ogni figlio successivo al primo, di 5.000 euro per i disabili e 7.500 per i disabili gravi.

Si tiene conto anche del reddito familiare, che deve essere inferiore ai 6.000 euro annui ma che va moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza per le famiglie numerose. Il parametro corrisponde a 1 per il primogenito, 0,4 per gli altri componenti maggiorenni e 0,2 per i minorenni. Per gli Over 67, la soglia del reddito aumenta a 7.560 euro e a 9.360 euro per le famiglie che vivono in affitto.

Quanto ai cittadini extracomunitari, è necessaria una certificazione di questi requisiti economici emessa dal loro Stato di provenienza, qualora possibile.

Reddito di cittadinanza: rinnovo a gennaio 2020 anche se valido per 18 mesi

Il Decreto n. 4/2019 che ha istituito il Reddito di cittadinanza, ha creato molta confusione nei beneficiari. Nel testo viene chiarito che la validità del RdC è di 18 mesi e che va integrato o aggiornato con Isee solo quando ci sono modifiche sostanziali del nucleo familiare o reddituale. Ma il rinnovo della DSU deve essere effettuato a scadenza dell’Isee in quanto vengono meno gli indicatore al 31 dicembre 2019. Quindi, bisogna aggiornare la Dsu dopo il 31 dicembre 2019 a prescindere della validità dei 18 mesi del Rdc.

Volendo fare un esempio: un nucleo familiare che ha fatto domanda di Reddito di cittadinanza a maggio 2019 sulla base dell’Isee con scadenza 31 dicembre 2019, a prescindere della validità del RdC di 18 mesi, dovrà rinnovare la Dsu a gennaio 2020 per poter fruire del beneficio fino alla scadenza 2020, pena la decadenza dal beneficio.

